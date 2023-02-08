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Malatya'da enkaz altında kalan kadın 44 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 44 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Uğur Ulu   | 08.02.2023
Malatya'da enkaz altında kalan kadın 44 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Bursa

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Apartmanın enkazında Hanife isimli bir kadına ulaşan aralarında Bursa'nın Karacabey Belediyesine bağlı gönüllü arama kurtarma ve askeri personellerin de bulunduğu ekipler, yaşlı kadını çıkardı.

Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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