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Malatya'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Malatya'da başladı.

Yeter Erdine  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Malatya'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, etkinlikte hem Ankara'dan hem de Malatya'dan kamu kurumlarını bir araya getirip gençlere sunulan devletin maddi imkanlarını, burs, kredi, hibe, destek ve fon gibi imkanları birebir anlattıklarını söyledi.

Hedef kitlelerinin lise ve üniversite öğrencileri olduğunu belirten Ersoy, gençleri, ailelerini ve ebeveynlerini ağırlayarak bilgilendirme yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Alanında uzman arkadaşlarımızla gençleri buluşturuyoruz. Burası bizim 20'nci durağımız, 20'nci şehrimiz. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Önümüzdeki hafta inşallah Bursa'da olacağız. Etkinliğimiz iki gün sürecek. Şu an için katılımdan gayet memnunuz. Öğrencilerimizin ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz. Amacımız millet ve devlet arasındaki o köprüyü Malatya'da tesis etmek. Burada vatandaşlarımızla, özellikle gençlerimizle alanında uzman personeli bir araya getirmek. Burada 40 kamu kurumumuz var. TRT, Anadolu Ajansı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok sayıda ve bu kurumların altındaki yine ilgili birimler, kurum ve kuruluşlar, topladığımız zamansa 40'tan daha fazla bir stant sayımız var. En az o kadar da kamu görevlisi arkadaşlarımız var. Bunların da büyük bir çoğunluğu Ankara'dan geliyor. İl teşkilatı olan, Malatya'da teşkilatı olan kurumlarımız yine buradan destek alıyor. Gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz."

Stantları gezen öğrencilerden Ömer Faruk, etkinlikten memnun kaldığını, özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı ve Yeşilayın standının ilgisini çektiğini ve önemli bilgiler aldığını söyledi.

Yaren Aslan da güzel bulduğu etkinliğin bilgilendirme açısından faydalı olduğunu belirtti.

Ece Demir de özellikle AFAD'ın standında zor durumda kalmaları halinde nasıl davranmaları ve nereden yardım talep etmeleri gerektiği yönünde diğer kurumların standında devlet teşvik ve burslarıyla ilgili bilgiler aldıklarını ve memnun kaldığını ifade etti.

AA standı büyük ilgi gördü

Şura Erdem ise bütün stantları gezdiklerini ve bilgi aldıklarını, Anadolu Ajansının (AA) standının güzel olduğunu kaydetti.

AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Standı ziyaret eden gençlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi, ajanda hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının standında gençler bağlama eşliğinde şarkı söylerken, İl Jandarma Komutanlığının standında gençlere jandarma giysileri tanıtıldı, olay yeri inceleme giysileri giydirildi. Stantta bomba arama köpeği “Fally” de gençlerin ilgisini çekti.

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