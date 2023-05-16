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Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ile Yazıhan, Hekimhan, Pütürge ve Kuluncak ilçelerinde, seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Volkan Kaşik  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

CHP temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak, Yeşilyurt'ta 23, Battalgazi'de 6, Yazıhan ve Pütürge'de 3'er, Hekimhan ve Kuluncak'ta 1'er sandıkta sonuçlara itiraz etti.

AK Parti de Battalgazi'de 2, Yazıhan'da 9 sandığa itirazda bulundu.

Parti temsilcileri, tutanakların sisteme yanlış girilmesi gibi çeşitli nedenlere yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

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