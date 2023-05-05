Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,015.41
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bina çöktü
logo
Gündem

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Emre Ilıkan  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Malatya

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazında 1 kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

Benzer haberler

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Antakya ve Defne'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak

Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltıldı

Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltıldı
Depremden etkilenen tarihi Antakya evlerindeki nitelikli eserler kurtarılıyor

Depremden etkilenen tarihi Antakya evlerindeki nitelikli eserler kurtarılıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet