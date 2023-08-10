Dolar
27.03
Euro
29.72
Altın
1,913.95
ETH/USDT
1,849.50
BTC/USDT
29,406.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından Neftçi Arena'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Volkan Kaşik, Ömer Olcay, Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya, Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca: UMKE timleri bölgede 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi
Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple buluştu
Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple buluştu

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var

Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet