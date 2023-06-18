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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mehmet Tosun  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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