Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Eskişehir
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Yağış nedeniyle trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.