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Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Emrah Yaşar  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Eskişehir'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.

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