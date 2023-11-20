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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Volkan Kaşik  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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