Dolar
29.89
Euro
32.79
Altın
2,023.81
ETH/USDT
2,259.40
BTC/USDT
44,861.00
BIST 100
7,795.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kasım Aldemir, Yeter Erdine, Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


Öte yandan ilçede vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremden etkilenen tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar
THY geçen yıl 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Benzer haberler

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Deprem riski yüksek Bingöl'de UMKE Lojistik Merkezi kuruldu

Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 168'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
Arapgir'de yetiştirilen üzümler mayısa kadar sofraları süslüyor

Arapgir'de yetiştirilen üzümler mayısa kadar sofraları süslüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet