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Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Kumluca'da hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Mehmet Çakmak  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Antalya'da hortum seralara zarar verdi Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış aralıklarla sürüyor.

Mavikent Mahallesi Aktaş mevkiinde yoğun yağışla birlikte denizde hortum oluştu.

Hortumun etkisiyle sahile yakın seralarda hasar meydana geldi.

Hasar gören seralarla ilgili ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de seraları hasar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Hortumun küçük bir bölgede etkili olduğunu belirten Kökce, bu tür afetlere karşı çiftçilerin seralarını mutlaka sigortalatmaları gerektiğini vurguladı.


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