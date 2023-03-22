Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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