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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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