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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Kemal Karadağ  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın Türkiye'ye, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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