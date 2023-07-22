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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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