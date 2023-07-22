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İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürdü

Sıcaktan bunalan İstanbulluların bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da mesire yerlerindeki gölgelik alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Elif Somuncu, Metin Tokgöz  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürdü

İstanbul

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve mesire alanlarında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen sıcak hava, kent genelinde etkili oldu.


Anadolu Yakası'nda bulunan Beykoz, Maltepe ve Kartal sahilinde sıcak havanın etkisi nedeniyle yoğunluk oluşmazken, bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşların bazıları da Beykoz Poyrazköy Plajı'nda denize girerek serinledi, kimi vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Ümraniye Millet Bahçesi'ne hafta sonu dolayısıyla piknik yapmak için gelen vatandaşlar gölgelik alanlarda serinledi.

Pikniğe ailesiyle gelen Aysel Diye, sıcak olduğu için evde oturamadığını ve sakin olduğu için millet bahçesine geldiklerini söyledi.

Mine Kapla da hafta sonu tatilini değerlendirmek için arkadaşlarıyla piknik yaptıklarını ifade etti.


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