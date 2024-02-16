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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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