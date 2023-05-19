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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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