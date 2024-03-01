"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara ve İstanbul merkezli düzenlenen "Mahzen" operasyonlarında, Pekmez Kardeşler ve Çirkinler adlı organize suç örgütlerinin çökertildiğini, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.
Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2024
Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 2️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun,… pic.twitter.com/K05c5eHRLk
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.
Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.
"Mahzen-2" operasyonlarında Çirkinler organize suç örgütü çökertildi
Öte yandan Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında da Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.
İstanbul merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2024
Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Milletimizin duası ve… pic.twitter.com/ibTDo16Iit
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.
İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjöre el konulduğu bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.