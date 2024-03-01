Dolar
31.32
Euro
33.85
Altın
2,046.85
ETH/USDT
3,387.90
BTC/USDT
61,545.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara ve İstanbul merkezli düzenlenen "Mahzen" operasyonlarında, Pekmez Kardeşler ve Çirkinler adlı organize suç örgütlerinin çökertildiğini, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

"Mahzen-2" operasyonlarında Çirkinler organize suç örgütü çökertildi

Öte yandan Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında da Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjöre el konulduğu bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Benzer haberler

"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı

Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
"Narkoçelik-3" operasyonlarında 101 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-3" operasyonlarında 101 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet