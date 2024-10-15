Dolar
34.27
Euro
37.42
Altın
2,654.89
ETH/USDT
2,615.50
BTC/USDT
65,672.00
BIST 100
8,826.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, "Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, hepsi haritalanacak." dedi.

Özcan Yıldırım  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Ankara

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak."

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek." ifadesini kullandı.

Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız." diye konuştu.

Bireylerin ihtiyaçları belirlenecek

Bir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.

Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlara sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini, daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.

İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve işbirliği artırılacak. Böylelikle bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savcının makamında ölümle tehdit edilmesi soruşturmasında itirafçı olan şüphelinin ifadesinde ulaşıldı
İzmir'de otomobillerin kaza sonrası merdivenlere düşmesi güvenlik kamerasında
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız

Benzer haberler

Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Bakan Göktaş: G20 ülkelerinin Filistin'de yaşanan insani krize kayıtsız kalmayacağına inanıyorum

Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Bakan Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nde devlet himayesindeki kız çocuklarıyla buluştu

Bakan Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nde devlet himayesindeki kız çocuklarıyla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları Narin'in kuzenlerinde "kaygı ve korku" belirledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları Narin'in kuzenlerinde "kaygı ve korku" belirledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet