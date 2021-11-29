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Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Gökhan Balcı   | 29.11.2021
Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu Güvenlik kamerası - Anadolu Ajansı

Edirne

Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor.

Lodos nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'ndeki bina yapılacak bir alanın çevresinin koruma amaçlı kaplandığı sac paneller, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Sac paneller görevlilerce devrildiği yerden kaldırıldı.

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Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu