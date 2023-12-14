Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.