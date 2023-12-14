Dolar
28.99
Euro
31.81
Altın
2,039.00
ETH/USDT
2,275.80
BTC/USDT
42,365.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

Benzer haberler

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Geçen ay, son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından biri oldu

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu

Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu
Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor

Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet