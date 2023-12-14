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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

TBMM

Meclis’teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Gazi Meclisimizde kabul ettik. Bölgesel ve küresel sorunların çözülmesine ilişkin Türkiye'nin rolünü, Türkiye-AB ilişkilerini, İsveç’in NATO üyeliğini ve özellikle Gazze’deki İsrail saldırıları üzerine görüşlerimizi ifade ettik."


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