Dolar
43.64
Euro
51.93
Altın
4,944.26
ETH/USDT
1,924.70
BTC/USDT
65,846.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuveyt Milli Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi

Kuveyt Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Kuveyt Milli Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve birçok davetli katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyon, pasta kesimi ve Kuveyt'in tanıtıldığı film gösterimi ile devam etti.

Davetlilere, Kuveyt mutfağından yemekler ikram edildi.

Kuveyt Milli Günü'nün 65. yıl dönümü resepsiyonunda, ülkeyi temsil eden kültürel semboller de gelenlere tanıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir
Bakan Kurum: Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kuveyt Milli Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi

Kuveyt Milli Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet