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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Kütahya'dan gelen ekipler Hatay'da enkazdan 4 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binaların enkazından 4 kişi, Kütahya'dan giden ekiplerce kurtarıldı.

Muharrem Cin   | 07.02.2023
Kütahya'dan gelen ekipler Hatay'da enkazdan 4 kişiyi kurtardı

Kütahya

Bölgeye giden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arama kurtarma ekipleri, Antakya Esenlik Mahallesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, anne, baba ve bir çocuğunu ilk depremden yaklaşık 35 saat sonra kurtardı.

Kütahya Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri de Nurgül Akın'ı enkazdan çıkardı.

Kurtulan aile ve Nurgül Akın, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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