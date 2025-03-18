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Kütahya ve Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Kütahya'da sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı başladı.

Ramazan Doğan, Mehmet Emin Gürbüz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Kütahya ve Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya/Bolu

Kütahya'da kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Zafer Meydanı'nda fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte Çinili Vazo önünde kartopu oynayan Efe Boztekin, AA muhabirine, "Hava durumuna bakmadan evden çıkmıştık. Birden kar yağmaya başladı. Biz de arkadaşlarla dışarı çıkıp kartopu oynamaya başladık. Böylelikle karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Bolu Dağı

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

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