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Kuruyemiş sektörü yılbaşı hareketliliği yaşıyor

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle pek çok sektörde hareketlilik başlarken, özellikle kuruyemiş sektöründe ciro artışı bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Kuruyemiş sektörü yılbaşı hareketliliği yaşıyor Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

 AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, yavaş yavaş alışveriş listelerini hazırlamaya başlıyor. Kuruyemiş de bu listelerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yılbaşı öncesinde sektör de hazırlıklarını tamamlarken, fındıktan fıstığa, çekirdekten leblebiye pek çok ürün raflardaki yerini aldı.

Bu yıl da vatandaşların gözdesi olan karışık kuruyemiş, her damak tadına ve bütçeye uygun paketlerde kilogramı 300 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu. Fiyatlar, kuruyemişin türüne, gramajına ve kalitesine göre değişiyor.

Aralarında lokum, draje, kuru meyve, kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler ile sağlıklı atıştırmalıkların bulunduğu yaklaşık 1000 çeşit ürün satışa sunulurken, "lüks", "süper lüks", "ekstra özel" gibi adlarla hazırlanan yılbaşı paketleri de müşterilerini bekliyor.

"Yurt dışı satışlarımız da başladı"

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 8 ildeki 35 mağaza ve çevrim içi e-ticaret sitesinde çekirdek, kuruyemiş, meyve kurusu, çikolata, lokum ve draje çeşitlerini satışa sunduklarını belirtti.

Ay boyunca devam edecek yılbaşı alışverişleri için her bütçeye uygun kuruyemiş paketleri hazırladıklarını anlatan Tunç, "Kasımda tüm mağazalarımızdaki depolarımızı çiğ kuruyemişlerle doldurduk. Mağazalarımızdaki makinelerde ürünlerimizi kavurarak hem taze hem de sıcak olarak satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Tunç, yılbaşı dolasıyla bu ay satışların arttığına dikkati çekerek, "Bu ay kuruyemiş satışlarımızın ciromuzun yüzde 20'sini oluşturacağını tahmin ediyoruz. Ay boyunca 35 fiziksel ve çevrim içi mağazamızda yaklaşık 2,5 milyon müşteriye satış yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin dört köşesine satış yaptığımız internet sitesi üzerinden yurt dışı satışlarına da başladık." ifadelerini kullandı.

En fazla karışık kuruyemiş ile kabak çekirdeğinin talep gördüğünü anlatan Tunç, kuruyemişin yanı sıra lokum, çikolata ve draje gibi ürünlerde satışların arttığını söyledi.

Tunç, her keseye uygun seçenek bulunduğuna dikkati çekerek, "Farklı fiyatlarda kuruyemiş paketleri hazırladık. Bu ürünlerimiz taze paketleniyor. Fiyat farkı, kuruyemişlerin gramajının farklı olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istedikleri ürün ve gramaja göre de paketler hazırlıyoruz." dedi.

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