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Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği denizaltında mahsur kalan kazazedeler başarılı şekilde kurtarılarak tıbbi müdahalede bulunuldu.

Durmuş Genç, Sabri Kesen   | 20.09.2021
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor Fotoğraf: Sabri Kesen - Anadolu Ajansı

Muğla

NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığınca planlanan ve Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda senaryo gereği yüzeye çıkabilme kabiliyetini yitirmiş denizaltıdakilere yönelik kurtarma faaliyeti yapıldı.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 90 metre derinlikteki denizaltıya kurtarma çanı kılavuz teli indirildi. Ardından Deniz Kuvvetlerinin kurtarma çanı denizaltıya birleşerek personel tahliye edildi.

Kazazedelere daha sonra kurtarma gemisine nakledilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Türk ve yabancı gazeteciler de takip etti. 

Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor. 

Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.

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