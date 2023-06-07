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Kurbanlık hayvan arzında sıkıntı yaşanmayacak

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu ve Kurban Bayramı'nda arz sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Mustafa Çalkaya  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kurbanlık hayvan arzında sıkıntı yaşanmayacak

Ankara

Tunç, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.

Üreticilerin aylar öncesinden hazırlıklarını yapmaya başladığını ifade eden Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, vatandaşların kurbanlık bulmasında herhangi bir sorun olmayacak." dedi.

Tunç, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 5 bin lira ile 15 bin lira arasında olduğunu belirterek, "Kurbanlık hayvanların fiyatı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı da 150 - 160 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

"Üretici önünü görürse üretmekten vazgeçmez"

Üreticilerin ana maliyetlerinden birisinin yem olduğunu anımsatan Tunç, yem fiyatlarının da gübre ve mazot gibi maliyetlere bağlı olduğunu anlattı.

Tunç, tarım sektörünün üretime devam etmesinin hayvancılığı da olumlu etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim azalırsa yem bulmakta sıkıntı yaşarız. Üreticiler maliyetlerin değişkenlik göstermesinden çok etkileniyor. Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının sektöre eylem planı çizmesi tarım ve hayvancılık için çok iyi olacaktır. Bu konuda üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız. Şu an üreticilerin sayısında azalma eğilimi var. Üretici eylem planlarıyla önünü görürse üretmekten vazgeçmez."

"Kurban pazar yerlerinde kira denetimi yapılmalı"

Tunç, hayvan pazarlarına ulaşım ve yer kiralama maliyetlerinin de kurbanlık fiyatlarını etkilediğine dikkati çekerek, "Belediyelerin kiraya vermesi gereken hayvan pazarlarını ikinci, üçüncü şahısların kiraladığını görüyoruz. Hem üretici hem tüketici mağdur oluyor. Kurban pazar yerlerinde kira denetimi yapılmalı." diye konuştu.

Öte yandan Tunç, yetkililer tarafından kurban pazarlarında gerekli kontrollerin yapıldığını belirterek, vatandaşların kurban pazarlarındaki hayvan yetiştiricilerinden güvenle alışveriş yapabileceklerini belirtti.

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