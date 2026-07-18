Kuğulu Park'ta kuluçka dönemi

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bir siyah kuğunun kuluçka dönemine girmesiyle 5 yavrunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Kuğulu Park'ta bulunan 11 siyah ve 3 beyaz kuğu ziyaretçilere görsel şölen sunarken, bu yıl da yeni yavrular için bir dişi siyah kuğu kuluçkaya yattı.

Eşinin de yuvanın yanında bekleyerek dişi kuğuya eşlik ettiği görüldü.

Yaklaşık 35 ila 40 gün süren kuluçka döneminin ardından kuğu yavrularının yumurtadan çıkması bekleniyor.

"Yeni kuğuların dünyaya gelişini kutlayacağız"

Kuğuların bakıcılığını yapan Erkan Yıldırım, AA muhabirine, siyah dişi ve erkek kuğuların bu dönem 5 yumurtayla kuluçka dönemine girdiğini söyledi.

Kuğuların yumurtlama sürecinin yaklaşık 8 ayda bir olduğunu belirten Yıldırım, kuğuların güvenliği için havuzdaki adaların etrafına koruyucu teller çekildiğini ifade etti.

Vatandaşlardan kuğulara gelişigüzel yiyecek verilmemesini isteyen Yıldırım, bunun hayvanların sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkati çekti.

Kuluçka sürecine ilişkin bilgi veren Yıldırım, yeni yumurtlama dönemi yaklaşırken dişi ve erkek kuğunun önceki yavrularını yanlarından uzaklaştırdığını, "artık siz başınızın çaresine bakın" diye dışlamaya başladığını anlattı.

Yeni kuluçka döneminde kuğuları ayırıp farklı alana taşıdıklarını anlatan Yıldırım, "İnşallah temmuz ayının sonu, ağustosun başında hep beraber yeni kuğuların dünyaya gelişini kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

