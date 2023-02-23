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Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım başladı

İstanbul Küçükçekmece'de mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan, 13 blok ve 240 daireden oluşan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin yıkım çalışmalarına başlandı.

Alper Korkmaz   | 23.02.2023
Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım başladı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Fatih Mahallesi'nde, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmak istenen Çınar Sitesi'nde hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan mahkeme sürecinde yeni karar çıktı.

İtiraz üzerine tahliye ve yıkım kararı durdurulan site ile ilgili kararı yeniden değerlendiren İstanbul 13. İdare Mahkemesi, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Çalışmalar 6 saat sonra başlayabildi

Karar üzerine Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tahliye edilen bir bloğun yıkımı için siteye geldi.

Yıkımı sırasında önlem amaçlı yan bloktaki bina sakinleri de tahliye edildi ancak binanın üçüncü katında oturan anne ve kızı binayı terk etmek istemedi.

Uzun süre anne ve kızı ikna etmeye çalışan ekiplerin başarılı olamaması üzerine olay yerine komşuları çağrıldı.

Yaklaşık 5'inci saatin sonunda anne ikna edilerek aşağı indirilirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 50 yaşlarındaki kızı evini terk etmedi. Bu nedenle saat 10.00'de başlaması planlanan yıkım çalışması saat 16.00'da başlayabildi.

Site sakinlerinden Şemsi Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitenin yapıldığı günden beri burada yaşadığını belirterek, "Binalar çok eskiydi ayakta zor duruyordu. Bazı itirazlar oldu yıkım kararı durduruldu. Mayıs 2022 de yıkım kararı alındı mahkeme ret kararı verdi. Zaten tedirginlik depremden sonra daha da arttı. Herkes konumunda dairesini alacak." diye konuştu.

Bir başka site sakini Mine Baloğlu da 10 yıldır binada oturduklarını ve binalarının çok eski olduğunu anlattı.

Başoğlu, "Depremlerden sonra daha da tedirgin olduklarını dile getirerek, "Çok eski bir bina. Uygulamadan memnunum. Yapılacak biz de yerleşeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 blokluk site yıkıldıktan sonra yerine depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi sağlanacak. Site inşaatının 36 ayda tamamlanması öngörülüyor.

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Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım başladı

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