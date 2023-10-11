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Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın ulaşımı aksattı

Küçükçekmece'de yol kenarındaki metruk binada çıkan yangın nedeniyle ulaşım aksadı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın ulaşımı aksattı

İstanbul

D-100 kara yolu yan yolu üzerindeki 2 katlı bir binanın bodrumunda bulunan hurda kağıtlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Büyüyen alevler tüm binayı sararken duman kara yoluna yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, itfaiyenin çalışması sırasında yolu trafiğe kapattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

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Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın ulaşımı aksattı
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