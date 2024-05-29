Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de, metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattındaki metrobüs, Beşyol Metrobüs Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle motor kısımından yanmaya başladı.
• Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattındaki metrobüs, Beşyol Metrobüs Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle motor kısımından yanmaya başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 29, 2024
• İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü https://t.co/MbBxiyhUSr pic.twitter.com/lYIRlEyWzm
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü, metrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.