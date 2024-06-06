Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı.
İstanbul
Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden bazıları taburcu edilirken, bazılarının tedavileri sürüyor.
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Bu kapsamda, 3 Haziran'da hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 3 kişinin ardından Türkmenistan uyruklu 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 oldu.
Öte yandan, tedavisi süren 3 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.
Durumunda iyileşme gözlenen bir yaralı ile kosta kırığı bulunan diğer yaralının tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.