Dolar
19.41
Euro
21.21
Altın
1,976.90
ETH/USDT
1,981.30
BTC/USDT
29,332.00
BIST 100
4,995.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Kemal Karadağ  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti
Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi

Benzer haberler

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet