Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Alanya, Balıkesir'in Gömeç ilçelerindeki orman yangınları ile İzmir'in Dikili ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Öztürk, ardından kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.

Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.