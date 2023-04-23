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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer, adliyede

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer, adliyede

İstanbul

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Özer, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Susma hakkını kullandı

Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer'in mahkemede ifade vereceğini bildirdiği öğrenildi.

Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.

Faruk Fatih Özer'le birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki inceleme sürüyor.

Yakalanma ve iade süreci

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.

Söz konusu karar üzerine Özer, 20 Nisan Perşembe günü uçakla İstanbul'a getirilmişti.

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