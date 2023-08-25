Dolar
26.53
Euro
28.63
Altın
1,913.91
ETH/USDT
1,656.70
BTC/USDT
26,102.00
BIST 100
7,545.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Kemal Karadağ  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

7 oturuma yaklaşık 2 milyon katılım

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını bildirdi.

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Diyanet Vakfının burs programları için başvurular başladı
Nurdağı'nda 26 bloktan oluşan kalıcı konut projesinde kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı
Sultan Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusunu bozguna uğrattı
Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Benzer haberler

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet