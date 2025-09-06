Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kazılara başladı
Kocaeli’de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi (TBM) düzenlenen törenle ilk kazılarını gerçekleştirdi.
Kocaeli
Körfezray'ın Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Körfezray Metrosu’nun Kocaeli'nin ulaşım vizyonunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Kocaeli’nin yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla veren bir şehir olduğunu dile getiren Tipioğlu, cari açığın kapatılması noktasında Kocaeli gibi şehirlerin daha fazla üretmesi ve ihracat yapması gerektiğini kaydetti.
Tipioğlu, Kocaeli’nin sadece sanayinin değil aynı zamanda inovasyonun, bilginin, birikimin, bilimin de başkenti olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinden otomotive, yazılımdan, yapay zekaya kadar birçok alanda Kocaeli Türkiye Yüzyılı vizyonunun en stratejik şehirlerinden biridir." diye konuştu.
Bugün temeli atılan Körfezray’ın ekonomiye değer katacağını, trafiği rahatlatacağını anlatan Tipioğlu, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli açısından tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.
Limanlarıyla, sanayisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden olan Kocaeli’nin bazı büyük problemleri olduğuna işaret eden Büyükakın, özellikle son dönemde yaşanan büyümeyle şehir içi trafiğin arttığını anlattı.
Büyükakın, Kocaeli için vizyon anlamında yapılması gerekenin toplu taşımanın teşvik edilmesi olduğunu vurgulayarak, "Toplu taşıma hali hazırda toplam yolcu hareketliliğinin yüzde 16 seviyesinde. Bunu yüzde 32’ye çıkarmamız gerekiyor. Raylı sistemin de payı toplu taşımanın içinde yüzde 7 seviyesinde. Bunu da yüzde 14’e çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi olarak bütün planlamalarını ve Bakanlıkla olan görüşmeleri bu doğrultuda yürüttüklerini anlatan Büyükakın, "Gebze Darıca metrosu ve şu anda TBM’lerini devreye alacağımız kuzey metro çalışmasıyla güney metro çalışmasının da ana proje çalışmalarını başlattık. Kocaeli toplu taşıma sistemi hem hızlı hem güvenli hem de entegre bir toplu taşıma sistemine doğru gidiyor." şeklinde konuştu.
"4 TBM hazır hale geldi"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de projenin 28,5 kilometre uzunluğunda tamamen yer altında seyreden 18 istasyonlu bir metro projesi olduğunu aktardı.
Proje kapsamında kazacakları tünellerin uzunluğunun 52 kilometreyi aştığını anlatan Eyigün, tünelleri kazdıktan sonra montajlayacakları ray uzunluğunun da 58 kilometreyi bulduğunu ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen projenin 80 metro aracının teminini de içerdiğini vurgulayan Eyigün, "Bu araçlar tam otonom, tam otomatik, insansız kumanda edilen en modern şekilde tescil edilmiş sinyalizasyon sistemi altında hareket edecekler. Devam eden Gebze Darıca metro projemiz ve bu projenin tamamlanmasıyla Kocaeli kapsamında raylı sistem uzunluğu Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere 61 kilometreyi bulacak." dedi.
Eyigün, projenin Türkiye'nin en zor zemin koşullarının bulunduğu bir arazide gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Deprem kuşağındayız. Bununla beraber yeraltı suyu baskısı altındayız. Anakaya yok ya da çok derinde. Bununla beraber bu organik içerikli zemin aynı zamanda gaz çıkışları da içerebiliyor. Tüm bunların kapsamında geliştirdiğimiz özel çözümle hareket edip başarıyla tamamlamış olacağız. Projemiz tamamlandığında diyebilirim ki deprem açısından en güvenli yer bizim metrolarımız, istasyonlarımız olacaktır. Özel teknikler kullanacağız. Nasıl ki Osmanlı tamamen dolgu alanında Dolmabahçe Sarayı'nı yaparken ahşap kazıklar kullanmıştı. Burada da zor zemin koşulları ama özel teknikler ve inşallah başaracağız."
Proje kapsamında yer alan en önemli işlerinin tünel açma makinelerinin girişi ve tünellerin kazılması olduğunu belirten Eyigün, "Bugün hemen yanımızda gördüğünüz kazı çukuru 255 metre uzunluğunda, 25 metre derinliğinde bir çukur. 4 TBM hazır hale geldi. İlk 2’sini inşallah bugün uğurluyoruz zemine. Bu ne demek? Otogar istikametinde birinci ve ikinci TBM’lerimiz bugün başlıyor. İki ay kadar zarfta İstanbul istikameti yani Körfez ve Derince istikametine seyredecek diğer 2 TBM başlıyor." diye konuştu.
Eyigün, daha sonra Derince Millet Bahçesi istasyonundan hat sonuna doğru 2 TBM’nin daha kazıya başlayacağını anlatarak, "Toplam 6 TBM, her birisi 7,5 kilometre, bir noktadan girdiğinde lojistik davranışı itibariyle, imkanlar itibariyle hareket ediyor. 7,5 kilometre sonra ferahlıyor. Sonra yeni bir etaba başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki üç dört yıl zarfında Kocaeli'yi bir baştan bir başa kat eden bu metro macerasına başlıyoruz aslında mühendislik olarak." ifadelerini kullandı.
Körfezray projesiyle Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinin birbirine bağlandığını anlatan Eyigün, "Bunun anlamı şu, aslında Türkiye'de bir projeyle merkezi nüfusun yaklaşık yarısını bağlayan bir metro yok. İlk defa böyle kapsayıcı bir metro oluyor. Gebze Darıca metromuzla körfezin kuzeyinde kapsanmamış bir ilçemiz kalmamış oluyor. Bununla beraber segmentlerin burada imal edileceğini, Türkiye’deki en büyük segment imalat fabrikasının da burada olduğunu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 2 tünel açma makinesinin ilk kazısını başlattı.
Törenin ardından şantiye alanındaki segment fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.
Törene, Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ve vatandaşlar katıldı.
Körfezray Metro Projesi
Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek.
Projenin ilk etabı Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Hat, kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.
İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek metro projesinde dev kazı makineleri kullanılacak. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda montajı tamamlanan ilk 2 TBM, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde kazılara başladı.
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuzu 745 kilometreye çıkarmış olacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde, bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuzu 745 kilometreye çıkarmış olacağız." dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Uraloğlu, ardından Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda düzenlenen Körfezray Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Burada konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşların trafik sorununun çözümü için kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.
Türkiye genelinde vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem uzunluğunun 434 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta 89,1 kilometre kent için raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Uraloğlu, toplam 76,9 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanması çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Ankara, İstanbul, Samsun ve Konya illerimizde 144,8 kilometre yeni hattın yapımını da önümüzdeki süreçte planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde, bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuzu 745 kilometreye çıkarmış olacağız." diye konuştu.
Kocaeli'nin imalat sanayinde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kocaeli'yi kara, demir, deniz ve hava yolu projeleriyle güçlendiriyor, kent içi ulaşımını desteklemek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Kocaeli’de ulaşım ve iletişim altyapısına 410 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplama yolu uzunluğunu ise 514 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmiş olduk. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyollarıyla, Kocaeli'yi dört bir yandan otoyolu ağıyla çevreledik. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli’yi, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarına, Sakarya'ya ve Düzce üzerinden Ankara'ya bağlayarak doğu batı hattında hızlı bir geçiş sağlamaktadır. İstanbul-İzmir Otoyolu ise Kocaeli’yi Bursa, Balıkesir ve İzmir'e doğrudan bağlayarak, Marmara ve Ege’ye uzanan adeta bir köprü konumuna getirmiştir. Ayrıca, Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi’nin iki yakasını birleştirerek geçiş süresini 1,5 saatten sadece 6 dakikaya indirmiştir. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde Kocaeli’yi yüksek hızlı tren ile tanışan ilk şehirlerden birisi yaptık. Köseköy Lojistik Merkezi ile ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli’de yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Derince Liman bağlantısının ise ihale sürecini tamamladık. Bildiğiniz gibi, orada bir tasfiye sürecini gerçekleştirmiştik şimdi yeni ihaleyi yaptık ve yer teslimini de gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde orada çalışmalarımıza başlamış olacağız." dedi.
"Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını 17,3 kilometreden alıp 61,2 kilometreye yükseltmiş olacağız"
Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli’nin kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projeleriyle şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Şu anda yapım çalışmalarına süratle devam ettiğimiz 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil hattında da çift hatlı olarak inşaatımıza devam ediyoruz. Bu hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca sahil arasındaki yoğun yerleşim bölgelerini metro konforu ile birbirine bağlamış olacağız." şeklinde konuştu.
Bakanlık tarafından yapımı devam eden hatlarla Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını 17,3 kilometreden, 61,2 kilometreye yükselttiklerini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tamamlandığında adeta şehrin nabzını hızlandıracak olan Körfezray'ı, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kocaeli'nin ekonomik ve sosyo kültürel kalkınmasına güç katacak bir hamle olarak görüyoruz. Kocaeli'nin Doğu-Batı aksında 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilecek ve 18 istasyon ile Körfez, Derince, İzmit, Kartepe hattına hizmet verecek. Saatte 80 kilometrelik tasarım hızıyla ilk yıllarında günde yaklaşık 300 bin insanımıza hizmet verecek hattımız, ilerleyen zamanda 500 bin kişiye kadar hizmet verecektir. 49 bin 710 metre TBM kazısı olmak üzere toplam 58 bin 252 metre kazı ve modern mühendislik teknikleri kullanarak buradaki hattımızı tesis edeceğiz. 6 adet TBM makinesiyle 10 metre hızla kazı yaparak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası TBM kazılarını 2027 yılında, tüm kazıları ise 2028 yılında bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası 10 istasyon ile 14 kilometre hattı 2028 yılında, hattın tamamını ise 2029 yılında bitirmeyi hedefliyoruz."
Bakan Uraloğlu, tünel açma makinasının (TBM) zemin cinsine göre günlük ortalama 10 metre ilerlediğini vurgulayarak, "Eğer zeminde daha iyi bir ortam yakalarsak bunu 15 hatta 20 metrelere kadar çıkarabiliriz. 6 TBM ile çalışacağız, günlük minimum 60 metre ilerleme demektir. Eğer daha fazlasını yaparsak 100 metrelere de çıkarabileceğiz. Bitim tarihini inşallah beraber konuşacağız." dedi.
Körfezray’ın, Kocaeli'nin mevcut ve planlanan ulaşım ağlarıyla tam bir entegrasyon da sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, "Bu entegrasyonlar sayesinde Kocaeli'nin dört bir yanında hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanını sağlamış olacağız. Özellikle Şehir Hastanesi, otogar ve Sekapark gibi yoğun yolcu hareketliliğine sahip bölgelere erişimi kolaylaştırarak, günlük hayatımızı daha da konforlu hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, Körfezray'ın ikinci etabıyla hattın kapsamını daha da genişleteceklerini anlatarak, Körfezray Projesi'nin Kocaeli'ye yakışır bir eser olarak hem günlük hayata kolaylık getireceğini hem de kentin ekonomik gücüne güç katacağını sözlerine ekledi.