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Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi

Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu.

Mehmet Umay  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi Fotoğraf: Abdullah Bağcı/AA

Konya

Ereğli'ye bağlı Kuskuncuk ve Bulgurluk mahallelerinde etkili olan yağmurun sele dönüşmesi nedeniyle birçok evi ve tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Selin ardından Kızılay Ereğli Şube Başkanlığı ve Kızılay gönüllüleri, vatandaşların yardımına koştu.

Selden zarar gören Bulgurluk Mahallesi'ndeki mevsimlik işçilerin gıda, kıyafet, mama, yorgan gibi ihtiyaçları karşılandı.

Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde ve Esentepe Mahallesi Gölköy mevkisinde yoğun yağış dolayısıyla bazı evlerin bahçeleri ve yollar sular altında kaldı. Şiddetli yağış dolayısıyla yollarda sel meydana geldi.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), itfaiye ve Ilgın Belediyesi ekipleri taşkın olan alanlarda su tahliyesi yaptı.

Alanda incelemelerde bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için ekiplerimiz anında müdahale etti. İlçemizde yaşanan sağanak sonrasında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması da ayrıca bizleri sevindirmiştir." dedi.

Sel felaketinin etkili olduğu Çumra'nın İnli ve Yörükcamili mahallelerinde ahırlara giren sular nedeniyle 30 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Çumra Kaymakamı Muhammet Fatih Türkman ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri araçlarla selin yaşandığı mahallelerde ilk müdahaleyi yaptı.

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