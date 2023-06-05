Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde toprak kayması yaşanan 4 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapatıldı.
Samsun
Elmaçukuru Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden Elmaçukuru, Aslandamı, Taflan ve Özören mahallerine giden kara yolunda çökme meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı.
Ulaşımın, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.
Öte yandan, Tersakan Çayı'nın taşması nedeniyle eski Havza Merzifon kara yolu viyadük mevkisi jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.