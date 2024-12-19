Konya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Konya'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Konya
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Ilgın kara yolunun 6. kilometresinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.