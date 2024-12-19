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Konya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Konya'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Savaş Güler, Abdullah Bağcı  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Konya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Bağcı/AA

Konya

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Ilgın kara yolunun 6. kilometresinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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