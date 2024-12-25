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Konya'da "Yayabüs" projesiyle öğrenciler güvenle okula gidiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen Güvenli Okul Yolları Projesi'nde "Yayabüs" uygulamasını hayata geçirdi.

Abdullah Doğan  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Konya'da "Yayabüs" projesiyle öğrenciler güvenle okula gidiyor

Konya

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmada önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla "Yayabüs" projesini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nu pilot okul olarak belirledik. Daha sonra okul etrafında yaya geçitleri, işaret ve levhalama çalışmaları, araç parkını önleyici tedbirler ile hız sınırını düşürücü çalışmalar yapıldı. Ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde oluşan araç yoğunluğunu azaltacak, trafik güvenliğini artıracak bu projede belirlenen toplanma noktasında bir araya gelen öğrencilerimiz, velileri eşliğinde reflektörlü yelekleriyle bir otobüs mantığında toplu olarak yürüyerek okula güvenle gidiyor."

Altay, özellikle ders başlangıç ve bitiş saatlerinde okul çevresinde araç yoğunluğunun oluştuğu ilkokullardan gelecek talepler doğrultusunda şehir genelinde "Yayabüs" projesini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

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