Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,873.39
ETH/USDT
1,644.90
BTC/USDT
23,023.00
BIST 100
4,584.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
logo
Gündem

Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Konya'da etkili olan kar, çevre illere ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oluyor.

Melike Keskin   | 07.02.2023
Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Konya

Yoğun kar nedeniyle Konya'yı Ankara ve Aksaray'a bağlayan kara yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Konya'yı Adana, Antalya, Karaman ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar, yapılan karla mücadele çalışmaları sonrası her iki istikametten trafiğe açıldı.

Konya-Seydişehir kara yolunda her iki istikamette küçük araçların geçişine izin veriliyor, Seydişehir-Antalya istikameti ise sadece çekici tipi araçlar için trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları, şehir içi ulaşımda toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı
Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

Benzer haberler

Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Antalya-Konya kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

Deprem nedeniyle Gaziantep'in "acil çağrıları" Konya'ya yönlendirildi

Deprem nedeniyle Gaziantep'in "acil çağrıları" Konya'ya yönlendirildi
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet