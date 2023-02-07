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Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Mersin Şehir Hastanesinin de zarar gördüğü iddialarına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İsmihan Özgüven   | 07.02.2023
Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

Mersin

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte Mersin Şehir Hastanesi başka olmak üzere tüm sağlık tesislerinin tam kapasiteyle, personelin de olağanüstü özveriyle deprem bölgesinde gelen yaralılara hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Mersin Şehir Hastanesinin depremden zarar gördüğüne dair yapılan paylaşımlar gerçek dışı olup bilgi kirliliği oluşturan hesaplar hakkında gerekli işlemler adli merciler tarafından yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

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