Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu
Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle 60 bin dekar arazide hasar tespit edildi.
Konya
İlçede hasar tespit komisyonunda görevli ziraat mühendisi Fatih Güven, AA muhabirine, dünkü yağış nedeniyle 12 mahallede bulunan tarım alanlarında hasar olduğunu söyledi.
Yağışın ve dolunun etkili olduğu yerlerde hasar tespiti yapıldığını anlatan Güven, "Bölgede çalışmalar devam ediyor. Yüzde 80'e varan verim kayıpları var. Birkaç gün sonra tablo daha netleşecek. Hasar, bazı yerlerde yüzde 40'larda, genelde yüzde 80'lere kadar görülüyor. Yüksek maliyetlerle boğuşan çiftçilerimiz doğal afetten dolayı mağdur oldu. İnşallah ilgili kurumlara bu rapor sunulduğunda mağduriyetin giderilmesi konusunda çalışmaların yapılacağı kanaatindeyim." diye konuştu.
"Hububatın dışında ayçiçeği, mısır ve pancarda hasar var"
Güven, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:
"İlçede 12 mahallede doludan dolayı yaklaşık 60 bin dekar arazide zarar tespit edildi. Çumra Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe ziraat odası, Çumra Belediyesi ve Kaymakamlıkça zarar tespit komisyonu kurulmuş olup, yerinde çalışmalarımız sürüyor. Buradaki tarlada görüldüğü üzere başaktaki daneleri sıyırmış, yere dökmüş. Aynı zamanda kırıklar var. Burada yarı yarıya ürün kaybı olacak. Hububatın dışında ayçiçeği, mısır ve pancar ekili arazilerde de hasar var."
Öte yandan Çumra Belediyesi ekipleri de dolu sonrasında yollarda oluşan çamuru temizledi, arızaları giderdi.
Ekipler, ilçede cadde ve kaldırımlarda oluşan kirliliğin giderilmesi ve su tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kentte dün yaşanan sel ve su baskını nedeniyle de Çumra ilçesi dışında 11 ilçede yaklaşık 33 mahalledeki tarım alanları zarar görmüş, bu mahallelerde 100 arılı kovan, 10 büyükbaş, 44 küçükbaş hayvan telef olmuştu. 4 ev ve bir ahırın su baskınından etkilendiği il genelinde 5 bin 500 dekar tarım arazisi su altında kalmıştı.
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın: Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, kentte dün etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor. Tarım arazilerinde ve belli sayıda çadırda bir taşkın var, su baskınları var ama yönetilebilir boyutlarda." dedi.
Yunak ilçesine bağlı Yavaşlı Mahallesi'ndeki selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Aydın, zarar tespitinin yapılması ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.
Yağışların kent genelinde etkili olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:
"Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor. Bir taşkın var, su baskınları var, tarım arazilerinde ve belli sayıda çadırda ama yönetilebilir boyutlarda. Gerekenler yapılacak elbette. Vatandaşlarımızın günlük hayatının belli oranda etkilendiği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız."
Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak da "Yağmur sırasında başta Kaymakam Bey olmak üzere, Belediye Başkanı ile görevliler bizleri ziyaret etti. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayarak, bizlere yardımlarda bulundular. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.
Aydın'a, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Belediye Başkanı Ali Konak, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.