Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Konya
Ayaslar Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve belediyenin yangın söndürme araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.