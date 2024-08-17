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Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Savaş Güler, Ali Toklu  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Konya

Ayaslar Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve belediyenin yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

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