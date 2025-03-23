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Konya'da 6 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Zehra Melek Çat  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Konya'da 6 katlı bina çöktü Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

Konya

Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

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