Konya'da 6 katlı bina çöktü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.
Konya
Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.