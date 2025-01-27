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Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

Melike Keskin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu Fotoğraf: Melike Keskin - AA

Konya

Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde anne Canfeda, baba Nurettin ve oğulları Hasan Can ve Ali Tunç'u ölü halde buldu.

Evin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Konya Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."


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