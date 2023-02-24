Dolar
18.88
Euro
19.92
Altın
1,810.84
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
23,002.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

Fatih Arslan, Basir Gülüm   | 24.02.2023
Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Karapınar'da dün yeni bir obruğun daha oluştuğunu söyledi.

Yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:

"Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz."

Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini iddia eden Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir. Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık." diye konuştu.

Hacı Seyit Yaylası'nda yaşayan Mehmet Yapar da Karapınar'da her zaman böyle obrukların oluştuğunu belirterek, şimdi de komşusunun tarlasında büyük bir obruk oluştuğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu
Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak
Bakan Dönmez, depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzının sağlandığını bildirdi
Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ABD'li ünlü model Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

ABD'li ünlü model Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı

Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak

Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak
Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak

Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet