Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.
Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.