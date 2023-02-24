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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak

Mehmet Akif Parlak   | 24.02.2023
Gaziantep Valisi Davut Gül: Fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacak

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.


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