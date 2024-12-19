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Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk meydana geldi.

Adnan Kale  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu Fotoğraf: Adnan Kale/AA

Konya

Kırkışla Mahallesi'nde vatandaşlar, boş arazide obruk oluştuğunu fark etti.

Yaklaşık 13 metre derinliğinde, 15 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.

Mahallenin muhtarı Atilla Saraç, obruğu fark eden çobanların kendisine ulaştığını belirterek, "Yetkililere bilgi verdim. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı." dedi.

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